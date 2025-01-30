Кеннеди-младший призвал запретить операции по смене пола у детей
Кеннеди-младший назвал операции по смене пола у детей «настоящим преступлением»
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Роберт Кеннеди-младший, кандидат на пост министра здравоохранения США, в ходе слушаний в Сенате осудил операции по смене пола у несовершеннолетних граждан, ссылаясь на выводы отчета по гендерной идентификации для детей и молодежи Cass Review.
Он отметил, что такого рода хирургические вмешательства приводят к катастрофическим последствиям.
Кеннеди-младший признал, что в вопросах медицинского вмешательства нужно учитывать разные мнения, в том числе тех, кто считает такие операции «настоящим преступлением» и призывает запретить их.
Политик считает недопустимым, чтобы дети в столь юном возрасте принимали «решения с необратимыми последствиями на всю оставшуюся жизнь».
Ранее сообщалось о том, что Кеннеди-младший осудил Трампа за пристрастие к вредной пище.