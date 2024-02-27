Новый метод реабилитации пациентов, перенесших инсульт, начали применять в Черноголовке

Отмечается, что данная методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и восстановлению утраченных функций. Первым пациентом в Черноголовке, кто прошел данную реабилитацию, стал шестидесятилетний мужчина. У пациента наблюдалось нарушение речи, ограниченность в движении конечностей, повышенная тревожность и проблемы со сном.

Врач-реабилитолог Черноголовской больницы Анна Ворфоломеева рассказала, что при помощи магнитного поля специалисты изменили возбудимость отдельных участков коры головного мозга и их функциональное взаимодействие. Так, удалось почти полностью устранить постинсультные симптомы.

Для полного восстановления пациенту необходимо пройти еще несколько этапов лечения. А в настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новую поликлинику в поселке Октябрьский в Люберцах планируют сдать в эксплуатацию раньше срока.