Новый метод реабилитации пациентов, перенесших инсульт, начали применять в Черноголовке
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Врачи отделения реабилитации Черноголовской больницы начали применять новую методику реабилитации пациентов, перенесших инсульт — транскраниальную магнитную стимуляцию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Отмечается, что данная методика позволяет стимулировать нервные клетки в пострадавших участках мозга, что приводит к их активации и восстановлению утраченных функций. Первым пациентом в Черноголовке, кто прошел данную реабилитацию, стал шестидесятилетний мужчина. У пациента наблюдалось нарушение речи, ограниченность в движении конечностей, повышенная тревожность и проблемы со сном.
Врач-реабилитолог Черноголовской больницы Анна Ворфоломеева рассказала, что при помощи магнитного поля специалисты изменили возбудимость отдельных участков коры головного мозга и их функциональное взаимодействие. Так, удалось почти полностью устранить постинсультные симптомы.
Для полного восстановления пациенту необходимо пройти еще несколько этапов лечения. А в настоящий момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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