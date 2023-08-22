Новый нейромонитор для обследования новорожденных закупили в областной НИИ акушерства и гинекологии

Новое оборудование стоимостью порядка двух миллионов рублей для диагностики функций мозга у новорожденных поступило в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Ожидается, что данное оборудование позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной — мозговой — функции у новорожденных малышей.

Руководитель отделения неонатологии Анатолий Аксенов рассказал, что медтехника отечественного производства и очень удобна в применении. При этом прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. Вся система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату.

Кроме того, прибор может записывать обследование, что при необходимости позволит в дальнейшем обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в 2024 году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медицинским оборудованием.