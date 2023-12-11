Новый цифровой маммограф начал работать в поликлинике Краснознаменска

Новый цифровой маммограф начал работать в Краснознаменской городской поликлинике. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Аппарат установили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Как напомнила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, в Подмосковье реализуется трехлетняя программа замены устаревшей тяжелой техники на современную.

«В Краснознаменской поликлинике в этом году мы заменили два аппарата — в начале года открылся новый рентген, а теперь запустили современный цифровой маммограф», — подчеркнула она.

Новый маммограф позволит выполнять качественную диагностику заболеваний молочных желез. В смену на аппарате планируют проводить до двадцати исследований.

Обследование бесплатное и проводится по полису ОМС. Пройти диагностику можно по направлению терапевта или узкопрофильного специалиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская областная детская больница будет достроена к лету следующего года.