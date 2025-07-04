Новый заразный штамм коронавируса распространяется в Британии

Жителям Великобритании грозит новая пандемия: в стране набирает обороны штамм COVID-19 XFG «стратус». Об этом свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA).

В секвенированных образцах самыми распространенными штаммами были XFG и его субштаммы. В конце июня на долю XFG.3 и XFG приходилось около 40% всех случаев заражения коронавируса. При этом число заболевших в стране не снижается.

Штамм XFG состоит из двух вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Он более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса, так как мутации позволяют ему обходить иммунную защиту.

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