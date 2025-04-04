Нутрициолог Бурлакова развеяла популярный миф о шампиньонах

По словам диетолога Ольги Бурлаковой, шампиньоны являются полностью культивируемым продуктом, выращиваемым в контролируемых условиях, а не на помойках, как ошибочно полагают некоторые. Так, для их производства используются спецфермы с оптимально увлажненной почвой, причем весь процесс строго сертифицируется. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что в целом шампиньоны обладают значительной пищевой ценностью, содержат полезные белки, витамины и минералы. Единственное ограничение связано с наличием хитина, который способен вызывать раздражение слизистой ЖКТ у людей с гастритом, колитом или заболеваниями почек.

По мнению медика, при отсутствии индивидуальных противопоказаний шампиньоны можно употреблять в пищу.

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