Нутрициолог Гетманская определила правильное сочетание витаминов и БАДов

Витаминов и БАДов в таблетнице становится все больше, однако никаких результатов не наблюдается. нет. По словам нутрициолога Софьи Гетманской, разработана идеальная схема, благодаря которой действие каждого витамина, макро- и микроэлемента удвоится так, как должен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.