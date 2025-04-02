Нутрициолог Гетманская определила правильное сочетание витаминов и БАДов
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Витаминов и БАДов в таблетнице становится все больше, однако никаких результатов не наблюдается. нет. По словам нутрициолога Софьи Гетманской, разработана идеальная схема, благодаря которой действие каждого витамина, макро- и микроэлемента удвоится так, как должен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что даже если в стратегии прописано более пяти добавок, при использовании таблицы, предполагающей сочетания элементов, они станут работать на максимум.
Ранее диетолог Журавлева пояснила плюсы и минусы БАДов.