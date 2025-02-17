Нутрициолог Хлопова определила ключевого помощника при похудении

Картофель и гречка нередко становятся героями споров о правильном питании. Нутрициолог Юлия Хлопова развеяла мифы о вреде первого и пояснила, почему он не только не уступает, а также и превосходит крупу по ряду параметров. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, многие люди избегают картофеля в связи с содержанием крахмала, тем не менее именно указанный компонент при правильной обработке становится его преимуществом. После варки и охлаждения крахмал превращается в резистентный, что способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Помимо этого, картофель является богатым источником калия, витамина C и клетчатки. Гречка традиционно считается символом здорового питания за счет содержания растительного белка, железа, магния и витаминов группы B, тем не менее у нее высокая калорийность, отсутствие резистентного крахмала и ограниченные возможности применения в кулинарии.

Эксперт добавила, что при сравнении двух продуктов картофель выигрывает благодаря более высокому индексу сытости, меньшей калорийности, пользе для кишечника за счет пробиотиков и своей универсальности. Но для того, чтобы картофель стал полезной частью рациона, нужно избегать жирных добавок вроде сливок или соусов.

Ранее она назвала хлеб лучшим помощником при похудении.