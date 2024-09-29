Нутрициолог Хлопова перечислила «вкусные» способы избежать осенней хандры

С наступлением осеннего сезона организм нуждается в особой поддержке, чтобы преодолеть депрессивное состояние и повысить иммунитет. Нутрициолог Юлия Хлопова перечислила рекомендации, помогающими избежать осенней хандры и поддержать здоровье. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в первую очередь нужно добавить в рацион продукты, богатые витамином D, играющим ключевую роль в поддержании работы мозга и иммунной системы, а сокращение солнечного света приводит к его дефициту, что и может вызвать сезонную депрессию. Его можно получить через употребление жирной рыбы, яичных желтков и грибов. Также следует добавить в рацион продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, известными своим положительным воздействием на мозг и настроение.

Эксперт добавила, что также важно поддерживать микрофлору кишечника с помощью пробиотиков и пребиотиков. Так, продукты вроде йогурта и ферментированных овощей поддерживают баланс полезных бактерий.

По ее мнению, стоит увеличить потребление витамина C и антиоксидантов, а также обратить внимание на сложные углеводы и клетчатку.

Ранее психолог Лина Зарипова дала рекомендации, как осенью пережить депрессию.