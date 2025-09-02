Нутрициолог назвала категории людей, которым противопоказаны баклажаны

Сезон баклажанов, который в разгаре с середины лета и до ранней осени, традиционно ассоциируется с обильным урожаем и разносолам. Однако за аппетитным видом этих темно-фиолетовых плодов, которые в народе ласково зовут «синенькими», скрываются определенные риски для здоровья. Нутрициолог Лариса Никитина предупреждает: несмотря на родство с томатами и перцем, баклажан требует осторожного употребления. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, главная особенность баклажана — содержание соланина — токсичного соединения, характерного для растений семейства пасленовых. В высокой концентрации он способен вызвать тошноту, головокружение, рвоту и расстройство пищеварения. Наибольшее количество соланина сосредоточено в незрелых или поврежденных плодах, поэтому употреблять их в сыром виде категорически не рекомендуется. Даже в приготовленном виде диетологи советуют придерживаться нормы — не более 300 граммов в день для взрослого человека.

Эксперт добавила, что существуют и группы людей, которым баклажаны противопоказаны. В первую очередь это те, у кого есть аллергия на пасленовые — томаты, картофель или перец. Не стоит включать «синенькие» в рацион при обострениях язвы, гастрита с повышенной кислотностью, подагры или ревматизма — они раздражают слизистую и содержат пурины и щавелевую кислоту, способные ухудшить состояние. Также баклажаны не рекомендуются людям с оксалатными камнями в почках и детям до трех лет из-за трудностей с перевариванием и риска аллергических реакций. Кроме того, баклажаны склонны накапливать нитраты, особенно при избыточном использовании удобрений при выращивании. Это делает особенно важным выбор проверенных источников покупки.

По ее мнению, несмотря на популярность и кулинарную универсальность, баклажан остается продуктом, требующим осознанного подхода. Его употребление должно быть дозированным, а для некоторых людей — полностью исключенным. Грамотный подход к этому овощу — или, если говорить ботанически, ягоде — позволит избежать нежелательных последствий и получить от сезона только пользу.

