Нутрициолог назвала мидии полезным продуктом после 50 лет
Врач Гузман: мидии рекомендованы для поддержки сердца, мозга и мышц
Мидии могут стать важной частью рациона для людей старше 50 лет, а также для тех, кто испытывает высокие умственные нагрузки или следит за массой тела. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
По словам специалиста, мидии относятся к продуктам с высокой питательной плотностью: при низкой калорийности они содержат значительное количество полезных веществ. Морепродукт богат полноценным белком с незаменимыми аминокислотами, который по биологической ценности сопоставим с мясом и рыбой, но усваивается легче.
Особую ценность мидии представляют для людей старшего возраста, поскольку помогают поддерживать мышечную массу в условиях естественного снижения синтеза белка. Кроме того, в их составе присутствуют омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, которые связывают со снижением сердечно-сосудистых рисков, уменьшением воспалительных процессов и поддержкой когнитивных функций.
Эксперт также отметила высокое содержание витамина B12, необходимого для нормальной работы нервной системы, профилактики анемии и поддержания концентрации внимания. Помимо этого, мидии содержат железо, цинк, селен и йод.
С точки зрения профилактического питания, продукт может быть полезен людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку сочетает омега-3 и низкое содержание насыщенных жиров. Также мидии подходят тем, кто контролирует массу тела: в 100 граммах содержится около 80–90 килокалорий, при этом продукт хорошо насыщает.
По оценке нутрициолога, регулярное включение мидий в рацион помогает поддерживать нервную систему, когнитивное здоровье и энергетический баланс, однако питание должно оставаться дополнением к назначенному врачом лечению.
