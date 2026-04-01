Нутрициолог назвала мидии полезным продуктом после 50 лет

Мидии могут стать важной частью рациона для людей старше 50 лет, а также для тех, кто испытывает высокие умственные нагрузки или следит за массой тела. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

По словам специалиста, мидии относятся к продуктам с высокой питательной плотностью: при низкой калорийности они содержат значительное количество полезных веществ. Морепродукт богат полноценным белком с незаменимыми аминокислотами, который по биологической ценности сопоставим с мясом и рыбой, но усваивается легче.

Особую ценность мидии представляют для людей старшего возраста, поскольку помогают поддерживать мышечную массу в условиях естественного снижения синтеза белка. Кроме того, в их составе присутствуют омега-3 жирные кислоты EPA и DHA, которые связывают со снижением сердечно-сосудистых рисков, уменьшением воспалительных процессов и поддержкой когнитивных функций.

Эксперт также отметила высокое содержание витамина B12, необходимого для нормальной работы нервной системы, профилактики анемии и поддержания концентрации внимания. Помимо этого, мидии содержат железо, цинк, селен и йод.

С точки зрения профилактического питания, продукт может быть полезен людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку сочетает омега-3 и низкое содержание насыщенных жиров. Также мидии подходят тем, кто контролирует массу тела: в 100 граммах содержится около 80–90 килокалорий, при этом продукт хорошо насыщает.

По оценке нутрициолога, регулярное включение мидий в рацион помогает поддерживать нервную систему, когнитивное здоровье и энергетический баланс, однако питание должно оставаться дополнением к назначенному врачом лечению.

