Нутрициолог назвала основные признаки нехватки воды в организме

Эксперт в области нутрициологии Анна Бодрова рассказала « Газете.Ru », что недостаток жидкости в организме может отражаться не только на самочувствии, но и на внешнем виде, уровне энергии и пищевом поведении. По ее словам, чувство жажды нередко ошибочно воспринимается как голод, из-за чего человек употребляет лишнюю пищу вместо того, чтобы восполнить водный баланс.

Одним из первых признаков дефицита воды специалист назвала сухость кожи. При нехватке влаги кожа быстрее теряет эластичность, становится тусклой, появляется ощущение стянутости и шелушение. Для коррекции состояния эксперт рекомендует увеличить объем воды и распределять ее прием равномерно в течение дня.

Также нехватка жидкости может проявляться повышенной утомляемостью, сонливостью и снижением концентрации. Это связано с тем, что при обезвоживании замедляются обменные процессы, а доставка кислорода и питательных веществ к тканям становится менее эффективной.

Среди других характерных признаков Бодрова выделила головные боли, сухость губ, потемнение мочи, а также слабость или судороги в мышцах, особенно после физической нагрузки. По ее словам, темный цвет мочи считается одним из наиболее очевидных сигналов нарушения водного баланса.

Эксперт напомнила, что средняя суточная потребность взрослого человека составляет около 30–35 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела, однако при жаркой погоде и физической активности этот показатель возрастает.

