Врач развеяла миф о вреде микроволновок для женщин

СВЧ-печь настолько прочно прописалась на наших кухнях, что кажется, о ней известно все. Однако вокруг микроволновок до сих пор гуляет пул устойчивых страхов, и один из самых живучих касается женского репродуктивного здоровья. В интернете нетрудно найти утверждение, что излучение якобы повреждает яйцеклетки или портит качество грудного молока. Насколько это соответствует действительности, разбиралось интернет-издание «Ямал-Медиа», и ответ эксперта категоричен: научных подтверждений этим опасениям не существует.

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в комментарии изданию подчеркивает, что за всю историю наблюдений не появилось ни одного исследования, которое связало бы бытовое СВЧ-излучение с повреждением яйцеклеток или негативным влиянием на организм кормящей женщины. Ее аргумент звучит просто и железобетонно: если бы такая техника несла реальную угрозу, ее бы попросту не допустили до массового использования. В качестве наглядного примера врач приводит США, где встроенные микроволновые печи — стандартная комплектация любой кухни, и никто не рассматривает их как фактор риска.

По ее словам, корень паники, как часто бывает, кроется в путанице понятий. Слово «волна» вызывает в сознании ассоциации с радиацией, но физика процесса совсем иная. Микроволновка излучает неионизирующие волны, которые, в отличие от рентгеновского или радиоактивного излучения, не обладают энергией, достаточной для разрушения молекулярных связей. Они просто заставляют молекулы воды колебаться, за счет чего пища нагревается — и все. Более того, современные конструкции устроены так, что излучение гарантированно остается внутри корпуса. В старых моделях защита была менее совершенной, но сегодня производители исключили саму возможность выхода волн за пределы устройства при исправной работе.

Однако расслабляться полностью все же не стоит. Роспотребнадзор обращает внимание: любая техника становится опасной, если нарушать правила эксплуатации или пользоваться сломанным прибором. Нарушение герметичности корпуса может привести к утечке излучения, а длительное воздействие таких волн действительно чревато серьезными последствиями — от изменений состава крови до нарушений в работе нервной системы и повышения онкологических рисков. Но это уже история не про «вредна ли микроволновка», а про то, что нельзя игнорировать треснувшую дверцу или разогревать еду в металлической посуде, провоцируя искрение. Используйте термостойкое стекло, керамику или специальный пластик, не включайте пустую печь, избегайте герметично закрытых контейнеров, которые могут взорваться, и не разогревайте продукты в полиэтиленовой упаковке — тогда ваша СВЧ-печь останется тем, чем и была задумана: безопасным и удобным помощником, а не поводом для тревоги.

