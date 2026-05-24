Нутрициолог назвала продукты для профилактики диабета и ожирения

Регулярное употребление овощей, ягод, бобовых и орехов может снизить риск ожирения, диабета второго типа и ряда онкологических заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нутрициолога и лектора Российского общества «Знание» Наталью Баранову. Эксперт подчеркнула, что наибольшую пользу приносит системный подход к питанию, основанный на натуральных и минимально обработанных продуктах.

По словам специалиста, особое значение для здоровья имеют зеленые овощи и крестоцветные культуры — брокколи, цветная и белокочанная капуста. Эти продукты богаты клетчаткой и помогают поддерживать нормальный вес, а также положительно влияют на состояние кишечной микрофлоры.

Баранова также выделила бобовые — фасоль, нут и чечевицу — как важный источник растительного белка и пищевых волокон. Среди полезных цельнозерновых продуктов эксперт назвала овсянку, гречку, бурый рис и цельнозерновой хлеб.

Дополнительную пользу организму, по ее словам, приносят ягоды и орехи. Черника, малина и смородина содержат антиоксиданты, а миндаль, грецкие орехи и фисташки помогают контролировать вес и обмен веществ.

Эксперт рекомендовала ограничить потребление ультрапереработанных продуктов, сладких напитков, колбас и бекона, подчеркнув, что ключевую роль играет общий стиль питания, а не отдельные «суперфуды».

