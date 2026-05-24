В Минздраве предупредили об «омоложении» рака простаты

Рак предстательной железы постепенно молодеет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного уролога Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Дмитрия Пушкаря. По словам специалиста, заболевание все чаще выявляют у пациентов более молодого возраста.

Эксперт подчеркнул, что на фоне этой тенденции особое значение приобретает своевременная диагностика и регулярные профилактические обследования.

Пушкарь рекомендовал мужчинам после 40 лет хотя бы один раз посетить уролога для оценки факторов риска и составления индивидуального плана наблюдения. Во время консультации специалисты также анализируют семейный анамнез и определяют необходимую периодичность дальнейших обследований.

По словам врача, раннее выявление заболевания значительно повышает эффективность лечения и снижает риск развития тяжелых осложнений.

