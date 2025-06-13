Нутрициолог Никитина назвала продукты, не сочетаемые с хреном

Хрен является полезным корнеплодом, однако не со всеми продуктами одинаково хорошо сочетается. Нутрициолог Лариса Никитина рассказала, в каких случаях это растение может быть не только полезным, а даже потенциально вредным. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в целом данная пряность богата клетчаткой, эфирными маслами, фитонцидами и витаминами. Помимо этого, в нем содержится витамины С, B, Е, фолиевая кислота, а также кальций, калий, магний, фосфор, железо и медь. Его добавляют в холодец, окрошку, салаты, используют в заправках и даже настойках.

Эксперт подчеркнула, что при этом есть одно важное ограничение: не следует сочетать хрен с кислыми продуктами — лимоном, квашеной капустой и прочими блюдами с высокой кислотностью. Указанные комбинации могут усилить раздражающее действие на желудок и вызвать проблемы с ЖКТ. Однако в целом хрен прекрасно сочетается с большинством продуктов, и даже с медом его можно использовать в умеренных количествах в холодных блюдах.

По ее мнению, поскольку хрен может сильно обжигать кожу при наличии ран или трещин, то при его приготовлении обязательно необходимо использовать перчатки. При наличии хронических заболеваний ЖКТ нужно строго соблюдать дозировку: так, безопасная и полезная доза — примерно три-пять грамм, то есть чайная ложка.

Ранее стала известна неожиданная польза мороженого.