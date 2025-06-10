Стала известна неожиданная польза мороженого

Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. В магазинах и торговых точках можно выбрать любое на вкус — от эскимо до сорбетов. Диетолог Елена Соломатина рассказала, какими полезными свойствами обладает мороженое и как приготовить его дома. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, этот холодный десерт содержит большой объем полезных компонентов. Так, мороженое является хорошим источником белка и жиров, играющих важную роль в построении мышц и укреплении иммунитета. В свою очередь фруктовые и ягодные сорбеты богаты витаминами и высоким уровнем клетчатки, что оказывает благоприятное влияние на работу ЖКТ.

Медик добавила, что при этом десерт не стоит употреблять в пищу часто в связи с высоким содержанием сахара. Так, чрезмерное увлечение холодным десертом может увеличить вероятность возникновения инсулинорезистентности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также может нарушить работу ЖКТ.

Однако если человек здоров и активно расходует калории, то одно мороженое в день не будет вредным, заверила специалист.

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