Нутрициолог Никитина пояснила важность добавления в новогодние салаты фруктов

Впереди Новый год и праздничные застолья, которые не обходятся без салатов. По словам нутрициолога Ларисы Никитиной, обязательным новогодним атрибутом является фрукты, которые можно добавлять в разные блюда. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что начинать следует с ананаса, также полезны яблоки, грейпфруты, киви, апельсины, мандарины, лимоны, айва, папайя и манго. Все перечисленные фрукты при добавлении в любой салат помогут не набрать лишних килограмм.

По мнению эксперта, половинка грейпфрута, съеденная перед основным приемом пищи, помогает эффективнее худеть и улучшает толерантность к глюкозе. В целом любой кислый фрукт помогает лучше расщеплять жиры и крахмалы и способствует лучшему пищеварению.

Она добавила, что также полезны апельсин и груша.

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