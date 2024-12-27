Нутрициолог Панова назвала способы не испортить Новый год напитками

По словам нутрициолога Ольги Пановой, идеальным новогодним ЗОЖ-меню является меню без алкоголя, однако если напитки присутствуют на праздничном столе, то стоит соблюдать умеренность и выбирать несладкий алкоголь. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что лучше выбирать сухое вино или шампанское брют, а в случае выбора крепких напитков — брать чистые спирты без примесей и в небольших количествах.

По мнению эксперта, при употреблении алкоголя стоит выпивать достаточный объем воды, чтобы бактерии кишечника меньше пострадали от него.

Ранее экономист Черниговский пояснил удешевление алкогольных напитков после новогодних праздников.