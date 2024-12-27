Нутрициолог Панова назвала способы не испортить Новый год напитками

Здоровье

Фото: [ru.freepik.com]

По словам нутрициолога Ольги Пановой, идеальным новогодним ЗОЖ-меню является меню без алкоголя, однако если напитки присутствуют на праздничном столе, то стоит соблюдать умеренность и выбирать несладкий алкоголь. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что лучше выбирать сухое вино или шампанское брют, а в случае выбора крепких напитков — брать чистые спирты без примесей и в небольших количествах.

По мнению эксперта, при употреблении алкоголя стоит выпивать достаточный объем воды, чтобы бактерии кишечника меньше пострадали от него.

Ранее экономист Черниговский пояснил удешевление алкогольных напитков после новогодних праздников.

Актуально