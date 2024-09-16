Нутрициолог Панова определила правила перекуса в школе

По словам нутрициолога Ольги Пановой, при сборе ланч-бокса для перекуса ребенка в школе следует прежде всего помнить о том, что еда должна быть любимой ребенком, иначе перекус «вернется» несъеденным. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она добавила, что при этом любимая еда должна соответствовать правильному питанию: так, если ребенок любит пиццу, то испечь ее на основе творога, чипсы положить овощные.

По мнению эксперта, перекус также должен быть безопасным, то есть в нем не должно быть скоропортящихся продуктов, также еда для ланч-бокса должна быть на один укус, у ребенка обязательно должна быть с собой вода. И следует положить еды немного больше, чтобы можно было разделить на кусочки и ребенок мог поделиться.

Ранее диетолог Полина Журавлева определила рацион питания для офисных работников.