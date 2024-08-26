Нутрициолог Панова перечислила опасные периоды для набора веса детьми

В стране ежегодно увеличивается количество детей до 14 лет с ожирением. Так, за 12 лет их число выросло более чем на 60%. По словам нутрициолога Ольги Пановой, ожирение весьма опасно для растущего организма. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что существуют два периода, когда необходимо особенно внимательно следить за весом ребенка: в возрасте пяти лет и в пубертатный период, поскольку в это время организм растет скачкообразно.

По мнению эксперта, причины роста ожирения среди детей заключаются в том, что они потребляют бесконтрольный объем сахара и совершают мало активных движений. Таким образом, следует отказаться от употребления продуктов, содержащих много калорий, однако не приносящих пользы организму.

Она подчеркнула, что ребенка необходимо приучать к правильному питанию и к спорту.

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