Нутрициолог Панова пояснила пользу употребления в пищу водорослей нори

По словам нутрициолога Ольги Пановой, сушеные водоросли нори ценятся за низкую калорийность и большое содержание йода, их регулярное употребление дает возможность восполнить йододефицит. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что нори производят примерно тысячу лет в прибрежных районах Восточной Азии на спецфермах. Для получения килограмма сухих нори требуется около 10 килограммов свежесобранных водорослей. В нори всего лишь 35-45 ккал на 100 г, однако в них большой объем β-каротина, фолиевой кислоты, витамина В9 и йода.

По мнению эксперта, в нори имеются антиоксиданты, каротиноиды и клетчатка, помогающая пищеварению, нормализующая уровень сахара и холестерина в крови, однако людям с гипертиреозом не рекомендуется включать указанный продукт в рацион слишком часто.

Ранее врач-диетолог Долгих подтвердила пользу морских водорослей при похудении.