Нутрициолог Писарева назвала причины необходимости полного отказа от чая в пакетиках

По словам нутрициолога Ирины Писаревой, в чайных пакетиках присутствуют опасные для организма микропластиковые частицы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что, помимо этого, ученые обнаружили данные элементы в морской рыбе и мало очищенной питьевой воде.

По мнению эксперта, ученые провели исследование, поместив чайный пакетик в очень горячую воду. В ходе опытов было замечено, что микропластик стал выделяться практически моментально.

Она уточнила, что на чашку содержится около 16 микрограммов микропластика. Таким образом, следует заваривать листовой чай в стеклянном чайнике, поскольку это будет более качественный продукт.

Ранее сообщалось, что чай с молоком может быть опасен для здоровья.