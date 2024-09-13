Чай с молоком может быть опасен для здоровья

Употребление чая с молоком может негативно отразиться на состоянии здоровья. К такому выводу в результате исследования пришли специалисты берлинского медицинского центра Charite, сообщается на сайте Planet Today.

Они провели эксперимент, в рамках которого добровольцы пили чай с разными видами молока.

Оказалось, что такой напиток замедляет работу пищеварительной системы и негативно отражается на работе почек. Чай с молоком отрицательно влияет на артериальное давление.

Любители этого напитка часто жалуются на головные боли и чувство усталости. Кроме того, у них чаще выявляют камни в почках.

Чай с молоком — довольно калорийный напиток, поэтому его регулярное употребление может привести к набору лишнего веса.

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