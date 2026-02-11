Нутрициолог раскрыла, что происходит с организмом при отказе от кофе

Для миллионов людей утро начинается не с будильника, а с аромата свежесваренного кофе. Эта привычка, однако, может незаметно перерасти в серьезную зависимость, от которой организм уже не в состоянии отказаться без последствий. Кофеин действительно дарит бодрость и улучшает концентрацию, влияя на выработку гормонов, но его регулярное потребление имеет обратную сторону — негативное влияние на нервную систему и качество сна. Резкий разрыв с кофеином — это стресс для привыкшего к регулярной стимуляции организма. Нутрициолог Ирина Писарева предупреждает о синдроме отмены, который проявляется в первые несколько дней. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, человек может столкнуться с головной болью из-за резкого расширения сосудов, постоянной сонливостью, раздражительностью и даже проблемами с желудочно-кишечным трактом. Этот неприятный период длится обычно четыре-пять дней, после чего симптомы постепенно ослабевают. Зато уже через месяц начинают проявляться положительные изменения: сон становится глубже и спокойнее, исчезает тревожность, стабилизируется настроение и, в некоторых случаях, нормализуется артериальное давление. Организм заново учится самостоятельно регулировать свои энергетические циклы.

Чтобы минимизировать негативные последствия, отказываться от кофе лучше постепенно. Медик советует не бросать привычку разом, а плавно снижать дозу. Если вы привыкли выпивать четыре-пять чашек в день, в первые две недели стоит сократить их число до двух-трех. Еще через неделю оставить лишь одну утреннюю порцию, давая телу адаптироваться, и только затем полностью исключить напиток. Особенно важно отказаться от кофеина людям с хроническими заболеваниями: проблемами ЖКТ (гастрит, язва), сердечно-сосудистыми нарушениями (гипертония, учащенное сердцебиение) и расстройствами ментального здоровья, такими как тревожность или бессонница.

По ее мнению, итог отказа от кофе — это сложный, но в целом оздоровительный переход. Краткосрочный дискомфорт с лихвой окупается долгосрочными выгодами: восстановлением естественных ритмов, улучшением сна и снижением нагрузки на нервную систему. Для тех, у кого нет прямых противопоказаний, умеренное потребление (две-три чашки в день) остается безопасной нормой. Однако осознанный и плавный отказ открывает путь к новому качеству жизни — где бодрость и хорошее настроение зависят не от внешнего стимулятора, а от естественных ресурсов собственного организма.

