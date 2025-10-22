Нутрициолог раскрыла, какую опасность таят в себе глазированные сырки

Популярные глазированные сырки могут представлять серьезную опасность для пищеварительной системы, вызывая воспалительные процессы в кишечнике. Как пояснила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, эта продукция содержит комплекс проблемных компонентов — от рафинированного сахара и растительных жиров до искусственных ароматизаторов и глазури, которые в совокупности провоцируют бродильные процессы и раздражают слизистые оболочки. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, особую опасность представляет нарушение производственных стандартов, при котором в молочную массу могут попадать дрожжевые культуры. В сочетании с неправильными условиями хранения это создает идеальную среду для активного размножения патогенных микроорганизмов. Результатом становится не только метеоризм и дискомфорт, но и реальный риск пищевого отравления с соответствующей симптоматикой.

Эксперт добавила, что даже качественные молочные продукты способны вызывать негативные реакции у людей со сниженной лактазной активностью или синдромом раздраженного кишечника. Молоко, творог, кефир и различные десерты на сливочной основе могут провоцировать газообразование, брожение и диарейный синдром, особенно при существующих нарушениях микробиоты.

По ее мнению, регулярное потребление глазированных сырков и аналогичных продуктов требует особой осторожности. Для предотвращения проблем с пищеварением рекомендуется не только тщательно контролировать сроки годности и условия хранения, но и учитывать индивидуальные особенности организма, поскольку даже внешне безопасные продукты могут вызывать серьезные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

