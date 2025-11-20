Нутрициолог рассказала, почему грибы особенно полезны зимой

С наступлением холодов грибы становятся одним из самых полезных сезонных продуктов. Они помогают поддерживать иммунитет и восполнять дефицит питательных веществ в период, когда ассортимент свежих местных овощей сокращается. Об этом « Газете.Ru » рассказала нутрициолог и медицинский редактор компании Biogena Ирина Попкова.

По словам эксперта, грибы издавна занимали важное место в рационе россиян: их активно заготавливали на зиму, поскольку они были доступным источником белка. Попкова отмечает, что по питательности многие виды грибов сопоставимы с мясом. Они содержат селен, калий, цинк, а также витамин D, который играет ключевую роль в работе иммунной системы, обмене веществ и стабилизации настроения.

Сушеные грибы, заготовленные летом или осенью, практически полностью сохраняют свои полезные свойства. Их можно добавлять в каши — например, в гречку.

Как подчеркнула нутрициолог, сегодня сезонность не является ограничением: в магазинах круглый год можно найти свежие шампиньоны и вешенки, которые отличаются высоким содержанием витамина D. Растет и выбор экзотических сортов — ежовиков, шиитаке и других, которые подходят для супов и горячих блюд. Однако специалист советует по возможности выбирать продукты местного производства.

При этом Попкова напоминает, что грибы являются довольно тяжелой пищей из-за высокого содержания хитина, поэтому важно соблюдать умеренность. Оптимальная порция, по ее словам, — около 100 г в готовом виде за один прием пищи. В таком количестве грибы проявляют свои пребиотические свойства, поддерживая здоровую микрофлору кишечника и укрепляя иммунитет.

