Нутрициолог Селиванова перечислила напитки, помогающие в подготовке к важным встречам

Нутрициолог Ирина Селиванова перечислила напитки, которые могут помочь в подготовке к важным встречам и переговорам, поскольку ряд натуральных компонентов на самом деле способен улучшить концентрацию, уменьшить стресс и повысить работоспособность. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего стоит обратить внимание на травяной чай с саган-дайля, розмарином и мятой, который обладает тонизирующим эффектом, помогает снять тревожность и улучшает настроение. Кроме того, хорошее действие на организм оказывают ягодные смузи, которые богаты природным витамином С и биофлаваноидами, помогающими снизить уровень стресса, улучшить настроение и когнитивные способности.

Эксперт добавила, что также добавление гранатового сока усиливает эффект благодаря полифенолам, улучшающим кровообращение и насыщение мозга кислородом. Не менее полезны сочетания черных ягод с яблоком, оказывающие положительное влияние на память и настроение.

По ее мнению, важно пить и овощные соки. Так, свекольный сок содержит оксид азота, улучшающий кровоток, шпинат дополняет действие свеклы, обеспечивая организм полезными микроэлементами.

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