Россиянам назвали самые полезные напитки для красоты и здоровья

Врач-терапевт Шота Каландия в беседе с «Газетой.Ru» перечислил полезные напитки для красоты и здоровья кожи.

Как отметил врач, не только еда влияет на остояние организма, самочувствие и внешний вид человека, но и напитки. Особенно важно, по словам специалиста, пить обычную воду, которая играет ключевую роль работе организма и выведения токсинов естественным образом. Полезно это и для красоты, и для всей работы организма.

Также Каландия включил в список свежевыжатые натуральные соки. Например, из черники, граната и свеклы.

Неоценима и польза зеленого чая из-за содержания антиоксидантов. Напиток помогает держать в балансе многие процессы, а также замедлять старение.

«Стоит также сказать про пользу натурального кофе. Этот напиток содержит кофеиновую кислоту, стимулирующую выработку коллагена, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также кофе богат антиоксидантами, защищающими клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов», — продолжил Каландия.

Богатым содержанием пантотеновой кислоты может похвастаться какао, которое препятствует обезвоживанию кожи.

Однако перед употреблением какого-либо напитка и смене рациона важно проконсультироваться со специалистом и помнить про свои индивидуальные особенности здоровья.

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