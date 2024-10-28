Нутрициолог Семирядов перечислил способы избавиться от вредных привычек

По словам нутрициолога Дмитрия Семирядова, формирование как полезных, так и вредных привычек происходит при участии такого вещества в мозге, как дофамин. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что дофамин отвечает за два ощущения − предвкушение и награду. Именно последнее ощущение помогает закрепить привычку.

По мнению медика, дофамин можно «приручить», то есть либо полностью исключить их, либо серьезно ограничить в два-три раза.

Он отметил, что также следует определить триггеры, формирующие привычку. Так, человеку необходимо потратить несколько дней на отслеживание своей привычки, чтобы увидеть, соответствует ли она каким-либо закономерностям. Кроме того, полезно и заменить одну привычку другой, то есть вредную на полезную.

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