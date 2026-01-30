«Нужно сделать пару упражнений»: сексолог рассказала о неожиданном методе получения оргазма

Сексолог Софи Роос рассказала о необычном явлении, которое может возникать во время физических нагрузок. В интервью изданию HuffPost, она рассказала , что оргазм, случающийся в процессе спортивных тренировок, способен быть более интенсивным и продолжительным, чем при традиционном половом акте.

Речь идет о спонтанных ощущениях, которые провоцируются определенными упражнениями, особенно такими как приседания, скручивания на пресс и подъемы таза с использованием дополнительного веса.

Это явление получило название «коргазм» — спонтанный оргазм, возникающий непредсказуемо в ответ на физическую активность. Хотя ощущения во время коргазма могут быть мощнее, чем при обычном оргазме, эксперты отмечают, что такое переживание нравится далеко не всем.

Физиологические ощущения распространяются по всему корпусу, охватывая мышцы тазового дна и иногда даже отдавая в ноги. Важно отметить, что коргазм может произойти как у женщин, так и у мужчин.

Ранее секс коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, которая во время секса с мужем воображает его красивого друга.