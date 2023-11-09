«Нужно жить без стресса»: подмосковный врач рассказал о профилактике простудных заболеваний

Болезни органов дыхания — острые респираторные вирусы, пневмония, бронхит, бронхиальная астма и другие — являются самыми распространенными в современной медицине, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Так, пневмония — это инфекционное заболевание, которое может быть вызвано бактериями, вирусами и грибами, пояснил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский. По словам специалиста, профилактика данного недуга заключается в соблюдении здорового образа жизни. Необходимо правильно питаться и исключить вредные привычки, чаще бывать на свежем воздухе и стараться реже испытывать стресс.

«Также при недомогании и плохом самочувствии необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московскую область привлекут почти две тысячи медицинских специалистов.