«Нужно жить без стресса»: подмосковный врач рассказал о профилактике простудных заболеваний
Пульмонолог Будзинский рассказал о профилактике пневмонии
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Болезни органов дыхания — острые респираторные вирусы, пневмония, бронхит, бронхиальная астма и другие — являются самыми распространенными в современной медицине, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Так, пневмония — это инфекционное заболевание, которое может быть вызвано бактериями, вирусами и грибами, пояснил врач-пульмонолог НИКИ детства Роман Будзинский. По словам специалиста, профилактика данного недуга заключается в соблюдении здорового образа жизни. Необходимо правильно питаться и исключить вредные привычки, чаще бывать на свежем воздухе и стараться реже испытывать стресс.
«Также при недомогании и плохом самочувствии необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью», — подчеркнул он.
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