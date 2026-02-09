«Обезвоживание и токсины»: врач назвал скрытые опасности употребления снега

Употребление снега может привести не только к отравлению, но и к неожиданному эффекту — обезвоживанию организма, предупредил американский терапевт Макс Хаддлстон, чьи слова приводит издание USA Today.

Специалист объяснил, что снег, особенно в городской среде, может содержать различные опасные бактерии и химические загрязнители. Их количество напрямую зависит от качества воздуха в конкретном районе.

Снег, пролежавший на земле несколько часов, активно впитывает вредные вещества с поверхности.

«Верхний слой обычно чище. Однако снег, сформированный в сугробы, считается загрязненным вне зависимости от его «срока годности». Риск отравления также повышается, есть съесть снег, выпавший в людных местах», — отметил Хаддлстон.

Опасных последствий стоит ожидать и из-за попытки утолить жажду с помощью снега. Врач объяснил, что съесть несколько снежинок неопасно, но, если пытаться заменить воду снегом, это может привести к обратному эффекту — обезвоживанию.

Эксперт подчеркнул, что организм тратит значительное количество энергии на то, чтобы растопить снег и нагреть полученную воду до температуры тела. Количество воды, получаемое из снега, не компенсирует эти энергозатраты, что в итоге только усиливает дефицит жидкости.

