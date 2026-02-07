Холодильник под ногами: как зимние рекорды превратят весну в сезон вечных луж и промозглого холода

Жителям центральной России, и в частности Москвы, стоит готовиться к затяжной и капризной весне. Такой прогноз дал эколог Илья Рыбальченко, связав ожидаемые погодные условия с аномально высоким снежным покровом, сформировавшимся за зиму, пишет Life.ru.

По его словам, весна вряд ли будет ранней и сухой. Скорее, ее можно охарактеризовать как «нервную» — с чередой оттепелей, возвратами холода и продолжительным периодом мокрого снега и грязи. Главная причина — рекордные запасы снега, которые в конце января в столице достигали 60 сантиметров и до сих пор значительно превышают норму.

Снег, как пояснил специалист, выполняет роль природного «холодильника» для почвы. Он отражает солнечные лучи и существенно замедляет прогревание земли. Это значит, что даже при календарном наступлении весны и относительно теплом воздухе земля будет долго оставаться холодной, что отдалит появление сухой почвы и первой зелени. Ощущение холода может сохраняться, несмотря на формально положительные температуры.

Вторым следствием обильных снегозапасов является повышенный риск весенних подтоплений и более интенсивного половодья, особенно в случае быстрого таяния. Рыбальченко исключил сценарий резкого потепления, когда в марте сразу устанавливается сухая и теплая погода. Вместо этого, по его мнению, горожан в начале сезона ждет этап, который можно метафорично назвать «аквапарком» из-за обилия талой воды и грязи.

Эколог предполагает, что по-настоящему комфортная, сухая и теплая весенняя погода, когда можно будет переобуться в легкую обувь, установится только к середине апреля. До этого времени следует запастись терпением и практичной одеждой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.