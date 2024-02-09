«Объясните происходящее и успокойте»: врач рассказала, как подготовить ребенка к госпитализации

Госпитализация ребенка — это всегда большой стресс для родителей. В такой ситуации многие взрослые теряются и поэтому не знают, как поддержать ребенка, которому тоже страшно.

О том, как правильно себя вести, если предстоит госпитализация, рассказала заведующая приемным отделением НИКИ детства Мария Новикова. Слова специалиста приводит пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач указала, что базовый набор документов для пациентов, попадающих на плановое лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства, состоит из справки об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели, результатов флюорографии, анализов на отсутствие кишечных инфекций, страхового полиса, свидетельства о рождении ребенка или его паспорта. Также понадобится паспорт родителя или опекуна, направление на госпитализацию и выписка из медкарты.

Отделение анестезиологии и реанимации НИКИ детства, отметила Мария Новикова, работает по принципу «открытой реанимации», поэтому взрослый может госпитализироваться вместе с ребенком.

«Если госпитализация экстренная и ребенок плачет от страха и стресса, ему можно объяснить происходящее и успокоить: «У тебя заболел животик, его нужно полечить. Мы поедем в больницу, и тебе станет легче, а я буду рядом с тобой». При этом важно не обманывать, не говорить <…>, что совсем не будет больно», — подчеркнула специалист.

Ложь подорвет доверие ребенка, указала врач. Она посоветовала попытаться объяснить детям сложные процедуры в игровой форме, а также поощрить их небольшой игрушкой или наклейкой.

Если же речь идет о госпитализации школьников или подростков, то по возможности нужно дать им шанс поучаствовать в обсуждении медицинских решений. Так дети смогут ощутить ответственность и контроль над происходящим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в конце прошлого года в регионе после капремонта открыли еще шесть объектов здравоохранения.