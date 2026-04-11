Область, которая повышает давление, нашли в мозге

Когда исследователи с помощью генной инженерии отключали эту зону у подопытных животных, давление у них снижалось до нормы. При активации нейронов — наоборот, запускались мозговые цепи, вызывающие скачок давления. У крыс, которые уже страдали гипертонией, эта область заставляла сосуды сужаться постоянно.

Важная деталь: найденный центр связан не только с сосудами, но и с контролем дыхания. Особенно сильно он реагирует на форсированные выдохи — те, что происходят при физической нагрузке, кашле или смехе. Именно сочетание управления дыханием и сигналами к сосудам может объяснять, почему у многих людей развивается стойкая гипертония без явных причин.

Открытие также проливает свет на связь апноэ во сне и высокого давления. Нейроны латеральной парафациальной зоны активируются, когда в крови повышается углекислый газ или падает уровень кислорода. Это как раз то, что происходит при остановках дыхания во сне. Пока эксперименты проводились только на животных, но проблема высокого давления актуальна для трети населения Земли.

