«Очень быстро и опасно»: что грозит китайцу, похудевшему на 50 кг за два года

Мужчина из Китая, испугавшись болезней, отказался от употребления сахара и за два года сбросил 50 килограммов. До принятия судьбоносного решения он весил 120 килограммов. Об этом сообщают СМИ.

Эндокринолог и диетолог Павел Баранов рассказал нам, насколько безопасен данный метод похудения.

«Все зависит как раз от того, за какой срок осуществлялось похудение. Если мужчина сделал это, допустим, за 3-4 года или за 5-6 лет, то ничего страшного нет. При условии, что все остальное он делал грамотно и рационально: сбалансировано и разнообразно питался, соблюдал регулярную физическую активность, высыпался. Это абсолютно нормально. Если же похудение произошло за короткий срок, то это очень быстро и опасно. Прежде всего тем, что это подразумевает чрезмерные ограничения — низкую калорийность рациона или, возможно, очень высокий объем физических нагрузок», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие агрессивные методы похудения, добавил специалист, ведут, как правило, к рецидивам ожирения. Человек сначала сбрасывает большое количество килограммов, у него не выдерживает психика, и все набирается обратно.

«Что касается проблем со здоровьем при исключении сахара, то нет, никаких проблем не будет. Сахар — чисто энергетический компонент. Хорошо, когда эта энергия необходима организму, и мы ее даем. Если же сахара в рационе слишком много, да и не только сахара, а любого другого компонента, это будет приводить к избытку энергии и накоплению лишнего жира, что организму совершенно не нужно», — подчеркнул Баранов.

Углеводы, необходимые организму, отметил врач, люди получают из многих источников, не только из сахара. Они содержатся в крупах, злаках, бобовых, овощах и фруктах. Организм человека, к тому же, умеет производить глюкозу самостоятельно, при помощи такого процесса, как глюконеогенез. Поэтому, даже если человек по каким-то причинам попадает в условия, где углеводы полностью отсутствуют, он сможет в них выжить.

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