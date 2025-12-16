«Очень тяжелый» грипп уже в России: вирусолог Чумаков предупредил об опасности гонконгского штамма
Гонконгский грипп (A/H3N2) является «очень тяжелым» заболеванием, предупредил в интервью «Ленте.ру» рассказал биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.
Он подчеркнул, что этот штамм имеет давнюю и печальную историю: впервые он был зафиксирован в 1968 году и тогда стал причиной пандемии, унесшей жизни около 4 млн человек по всему миру.
Как и другие типы гриппа А, он переносится тяжелее, чем грипп В, уточнил врач. Заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры, которая может достигать 40 градусов, а также с характерных симптомов: покраснения глаз и сильного першения в горле.
«Грипп А, к которому относится гонконгский грипп, более серьезный, переносится более тяжело, но во всем остальном это обычный грипп, который имеет совершенно характерные симптомы тяжелой простуды», — уточнил Чумаков.
Главная опасность вируса заключается в его способности повреждать эпителий дыхательных путей, что открывает путь для вторичной бактериальной инфекции и может привести к развитию бактериальной пневмонии — одного из самых частых и опасных осложнений.
Чумаков подтвердил, что в России уже есть летальные случаи, связанные с этим штаммом. Пик заболеваемости, по прогнозам экспертов, ожидается в середине января 2025 года.
Ученый призвал делать вакцины, особенно гражданам, входящих в группы риска (пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, медицинских работников).
Ранее жители Твери сообщили о резком увеличении числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).