Один кусок в день и не на голодный желудок: правила пасхального застолья от врача

Пасха — главный и самый светлый праздник православного календаря — уже на пороге. После долгих недель Великого поста, когда стол был сдержанным и простым, дома наполняются ароматом свежей сдобы, а на столах появляются куличи, творожная пасха и крашеные яйца. Но вместе с праздничным настроением возникает и другой вопрос: как не перегрузить организм после ограничений и сохранить хорошее самочувствие? Ведь традиция предполагает радость и меру, а не переедание.

Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Лаврентьев в беседе с ИА StolicaMedia объяснил, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья, почему эта выпечка считается «тяжелым» продуктом и как встретить Пасху так, чтобы праздник остался легким — не только на душе, но и для организма.

Безопасная норма: один кусок в день

По словам специалиста, безопасная норма для здорового взрослого человека составляет около 100–150 граммов в день. Он подчеркнул, что кулич лучше употреблять не отдельно, а в составе основного приема пищи — например, после завтрака или обеда. Это помогает снизить резкие скачки уровня сахара в крови. Примерно один небольшой кусок не создаст избыточной нагрузки на обмен веществ, если человек в целом придерживается сбалансированного питания.

Почему кулич — «тяжелый» продукт

Диетолог объяснил, что классический кулич относится к продуктам с высокой энергетической плотностью. В его составе много сахара, рафинированной муки и жиров. Такое сочетание дает быстрый приток энергии, но одновременно создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу и печень. Если человек соблюдал пост, ситуация усугубляется: организм привыкает к более легкой пище, и резкое возвращение к сладкой и жирной выпечке может нарушить работу пищеварительной системы.

В среднем калорийность кулича составляет 300–400 килокалорий на 100 граммов. Если добавить глазурь, цукаты и орехи, калорийность может быть еще выше. По сути, кулич — это полноценный десерт, сопоставимый с тортом. Именно поэтому переедание кулича быстро приводит к избытку калорий и, как следствие, к набору веса.

Основные риски для здоровья

Специалист отметил, что основная опасность связана с быстрыми углеводами. Кроме того, из-за содержания сливочного масла увеличивается нагрузка на липидный обмен, что может способствовать росту уровня холестерина. Сахар и белая мука вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови. Организм отвечает выбросом инсулина, а избыток энергии откладывается в виде жира.

В группе риска находятся люди с сахарным диабетом, лишним весом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также пациенты с болезнями сердца и сосудов. У диабетиков быстрые углеводы могут вызывать резкие скачки уровня глюкозы вплоть до гипергликемии. При проблемах с ЖКТ сдоба нередко провоцирует тяжесть и обострения. При сердечно-сосудистых заболеваниях избыток жиров способен негативно влиять на уровень холестерина. В таких случаях специалист советует ограничиться минимальной, символической порцией кулича или заранее проконсультироваться с врачом.

Как не набрать вес в праздники

Чтобы избежать лишних килограммов, диетолог рекомендовал придерживаться простых правил: употреблять кулич в первой половине дня, не есть его на голодный желудок, не сочетать с другими сладостями, контролировать размер порции и обязательно дополнять рацион овощами и продуктами, богатыми клетчаткой. Именно клетчатка замедляет всасывание сахара, снижает нагрузку на обмен веществ и помогает сделать питание более сбалансированным даже в праздничные дни.

Можно ли сделать кулич менее калорийным

По словам врача, полностью диетическим кулич сделать невозможно, но можно снизить его калорийность. Например, использовать цельнозерновую муку, уменьшить количество сахара, заменить его частично фруктовыми пюре или сахарозаменителями, а также сократить количество масла и глазури.

При этом Лаврентьев напомнил, что в православной традиции кулич — это не просто десерт, а символический праздничный хлеб. Классический кулич должен быть приготовлен из сдобного дрожжевого теста, с использованием муки, яиц, масла и сахара. Смысл кулича — не в количестве съеденного, а в его символике. Это праздничный хлеб, который освящается и употребляется как часть традиции.

Ранее священник рассказал, когда можно печь куличи и красить яйца на Пасху.