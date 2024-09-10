Одного из пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили на лечение в Москву

Одного из пострадавших во время атаки беспилотника в подмосковном Раменском доставили на лечение в Москву, передает РИАМО со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Мужчину вертолетом доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи Н. В. Склифосовского. Состояние пациента стабилизировали, он находится в экстренной реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Раменской больнице пострадавших в результате атаки беспилотника.