Одного из пострадавших при атаке БПЛА в Раменском доставили на лечение в Москву
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Ирина Мальцева]
Одного из пострадавших во время атаки беспилотника в подмосковном Раменском доставили на лечение в Москву, передает РИАМО со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
Мужчину вертолетом доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи Н. В. Склифосовского. Состояние пациента стабилизировали, он находится в экстренной реанимации, где ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Раменской больнице пострадавших в результате атаки беспилотника.