Офтальмолог Аскерова пояснила, почему темные пятна на глазном яблоке не всегда являются опасными

Среди всех органов чувств человека глаза являются самыми важными и ценными. Многие предпочли бы навсегда остаться глухими или потерять обоняние, чем лишиться зрения. Однако многих беспокоят пятна на белках глаз. И если простую красноту глаз можно списать на временное перенапряжение, то стойкие темные пятна на белках глаз, не проходящие даже после хорошего сна, вполне могут заставить человека понервничать. По словам врача-офтальмолога Нурланы Аскеровой, не всякие пятна на глазном яблоке являются поводом для паники, ряд из них и вовсе безобиден. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Она уточнила, что на глазах бывают так же, как и на коже, и называются пигментными невусами. Они безобидны, как и любая родинка, которая не растет и не меняется. К тому же человеку они не приносят никакого дискомфорта и не оказывают никакого влияния на зрение.

По мнению медика, появление темных пятен на белках глаз является причиной скопления пигмента меланоцита. При наличии подобных пятен следует ежегодно посещать офтальмолога, чтобы определить, меняют ли они форму или цвет.

Ранее офтальмохирург Кирилл Светлаков назвал главные причины, почему на самом деле может упасть зрение.