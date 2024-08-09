Врач Светлаков назвал главные причины, почему на самом деле может упасть зрение

Оно ухудшается по нескольким причинам. Важную роль здесь играет не только генетика, но и образ жизни, питание, а также соблюдение цифровой и общей гигиены. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

По его словам, различные заболевания глаз могут передаваться от родителей к детям генетически. Поэтому важно регулярно проходить медицинские обследования, чтобы вовремя начать лечение любых проблем со зрением.

Кроме того, малоподвижный образ жизни также может способствовать развитию патологий зрения. Необходимо уделять какое-то время физической активности, чтобы разнообразить свою повседневную деятельность.

Сбалансированное питание также играет ключевую роль в здоровье глаз. Поддержать остроту зрения помогут орехи, рыба, морковь, шпинат, абрикосы, лук и другие продукты в рационе.

Не стоит забывать и о цифровой гигиене. Соблюдение правил использования гаджетов позволит снизить нагрузку на глаза. Врач рекомендует делать регулярные перерывы или вовсе перевести телефон в черно-белый режим.

Ну и, наконец, общая гигиена глаз подразумевает бережный уход за ними – нельзя тереть их грязными руками. Это поможет предотвратить развитие инфекции и других проблем.

Ранее врач рассказал, о чем может свидетельствовать частое потемнение в глазах.