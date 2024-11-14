Жителям Подмосковья рассказали, можно ли оформить возврат косметики, купленной онлайн

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли оформить возврат косметической продукции, купленной онлайн. С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратилась жительница Серпухова.

Женщина рассказала, что приобрела в онлайн-магазине набор косметики. Получив товар в пункте самовывоза, она решила вернуть его, однако продавец отказался оформлять возврат, заявив, что косметика возврату не подлежит.

По словам Фаевской, парфюмерия и косметика действительно входят в список товаров, не подлежащих обмену. Однако к покупкам, совершенным дистанционным способом, применима статья Закона о защите прав потребителей. Согласно этому пункту, потребитель может отказаться от товара, приобретенного дистанционно. Сделать это можно в любое время до получения товара; в течение семи дней после получения товара без объяснения причин; в течение трех месяцев с момента получения товара, если в момент доставки покупателю не предоставили письменную информацию о порядке возврата.

Вернуть товар надлежащего качества можно при сохранении его товарного вида и потребительских свойств. Также необходим документ, который подтверждает факт покупки. Его могут заменить любые другие доказательства приобретения товара у данного продавца. Это может быть переписка с продавцом, показания свидетелей, уведомление о списании денежных средств.

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Также Фаевская ответила на вопрос жительницы Одинцово, которая поинтересовалась, может ли магазин взимать плату за упаковку для развесного печенья. Омбудсмен заявила, что не может. По ее словам, продовольственные товары, стоимость которых устанавливается исходя из цены за единицу веса, должны быть переданы покупателю в потребительской упаковке без взимания дополнительной платы за такую упаковку.