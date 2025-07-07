Офтальмолог перечислила портящие зрение летом привычки

Лето — время не только отдыха, но и повышенной нагрузки на глаза. Ультрафиолет, сухой воздух, купание в линзах и другие факторы могут серьезно навредить зрению. Офтальмолог Шахло Махкамова рассказала, как избежать проблем. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, одной из главных угроз летом является ультрафиолет, поскольку он вызывает помутнение хрусталика и повреждение сетчатки, поэтому следует носить солнцезащитные очки с UV-фильтром. Кроме того, контактные линзы в воде повышают риск инфекций. В свою очередь кондиционеры сушат слизистую, провоцируя воспаления, поэтому стоит увлажнять глаза каплями и следить за чистотой фильтров. Кроме того, грязные руки и пот могут привести к инфекциям.

Медик подчеркнула, что летом глаза нуждаются в особой защите: качественные очки, гигиена и увлажнение помогут сохранить зрение. Не следует забывать и про полноценный сон — он важен для восстановления глаз.

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