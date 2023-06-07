Лифтинг-эффект или лишние килограммы: как выбрать очки на лето, которые будут украшать
Стилист Алексеев рассказал, как «похудеть» с помощью солнцезащитных очков
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Не секрет, что солнцезащитные очки не только берегут наше зрение от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Сегодня это еще и модный аксессуар, который может выгодно подчеркнуть внешность или спрятать следы усталости.
В любом случае очки нужно выбирать с умом. Несколько простых правил помогут найти удачную модель. Если захотите, будете даже выглядеть стройнее и моложе.
«Есть универсальные правила, которые я не советую нарушать. Во-первых, очки не должны быть слишком большими. Нормальный размер – это когда очки не выходят за линии скул и не скрывают брови. В противном случае лицо будет казаться более широким, пропорции нарушатся», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.
Во-вторых, нужно, чтобы дужка располагалась правильно. Если она слишком высоко, то нос будет казаться крупным, а если слишком низко, то, скорее всего, будет натирать. Кроме того, важно помнить, что не все модели универсальны.
«Авиаторы» не просто так считаются более молодежной моделью, а «кошачьи глаза» – аксессуаром для женщин в возрасте. Первая модель может сделать возрастные изменения еще более заметными. А вторая, наоборот, обладает эффектом подтяжки», – уточняет эксперт.
Кроме того, если не хотите, чтобы лицо выглядело крупнее и полнее, то не выбирайте очки квадратной и круглой формы, а также слишком крупные очки. А вот прямоугольные модели и вайфареры будут вполне уместны.
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