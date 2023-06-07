Лифтинг-эффект или лишние килограммы: как выбрать очки на лето, которые будут украшать

Не секрет, что солнцезащитные очки не только берегут наше зрение от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Сегодня это еще и модный аксессуар, который может выгодно подчеркнуть внешность или спрятать следы усталости.

В любом случае очки нужно выбирать с умом. Несколько простых правил помогут найти удачную модель. Если захотите, будете даже выглядеть стройнее и моложе.

«Есть универсальные правила, которые я не советую нарушать. Во-первых, очки не должны быть слишком большими. Нормальный размер – это когда очки не выходят за линии скул и не скрывают брови. В противном случае лицо будет казаться более широким, пропорции нарушатся», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Во-вторых, нужно, чтобы дужка располагалась правильно. Если она слишком высоко, то нос будет казаться крупным, а если слишком низко, то, скорее всего, будет натирать. Кроме того, важно помнить, что не все модели универсальны.

«Авиаторы» не просто так считаются более молодежной моделью, а «кошачьи глаза» – аксессуаром для женщин в возрасте. Первая модель может сделать возрастные изменения еще более заметными. А вторая, наоборот, обладает эффектом подтяжки», – уточняет эксперт.

Кроме того, если не хотите, чтобы лицо выглядело крупнее и полнее, то не выбирайте очки квадратной и круглой формы, а также слишком крупные очки. А вот прямоугольные модели и вайфареры будут вполне уместны.

Ранее офтальмолог Кудрина рассказала, как правильно выбирать солнечные очки.