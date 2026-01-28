Офтальмолог предупредил о рисках для зрения в зимний период

Зима бросает вызов не только нашему иммунитету, но и одному из самых чувствительных органов — зрению. Как пояснил офтальмолог Иван Зарубин, холодный и сухой воздух действует на глаза подобно сквозняку в пустыне, нарушая целостность защитной слезной пленки. Это приводит к знакомым многим симптомам: слезотечению, ощущению песка, покраснению и жжению. В долгосрочной перспективе такая регулярная атака может спровоцировать развитие синдрома сухого глаза и конъюнктивита, а летящие снежинки и ледяная крупа добавляют к этому риск микротравм роговицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, особенно уязвимы в этот период люди, уже имеющие хронические проблемы с глазами, пожилые граждане и те, кто вынужден подолгу бывать на улице или носит контактные линзы. Однако, как отмечает врач, главный коварный фактор может поджидать нас не на морозе, а в тепле офиса или квартиры. Привычка подолгу смотреть в экраны компьютеров и смартфонов снижает частоту моргания, что лишь усугубляет проблему сухости, создавая двойную нагрузку на зрение.

Стратегия защиты, по мнению специалиста, должна быть комплексной. На улице первую линию обороны создадут очки, которые не только корректируют зрение, но и защищают от ветра и ультрафиолета. В помещении важно поддерживать достаточную влажность воздуха и строго дозировать время непрерывной работы за монитором, устраивая регулярные перерывы. Для мгновенного облегчения допустимы увлажняющие капли, но они — лишь временное решение.

Он подчеркнул, что сохранение здоровья глаз зимой превращается из пассивного ожидания в активную практику. Итогом осознанного подхода становится не просто избавление от дискомфорта, а профилактика более серьезных воспалительных заболеваний. Забота о зрении в холодный сезон сводится к простым, но системным действиям: адекватной внешней защите, контролю за цифровыми привычками и своевременному обращению к врачу, если симптомы становятся навязчивыми.

