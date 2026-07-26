Мишустин включил липецкую фабрику «Рошен» в программу приватизации на 2026-2028 годы
rbc.ru: фабрику Roshen в Липецке включили в план приватизации на 2026-2028 годы
Правительство России включило липецкую кондитерскую фабрику «Рошен» в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2026-2028 годы, сообщает РБК. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В программу вошли 99,9% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“» и ООО «Рошен». В настоящее время предприятие находится в федеральной собственности и управляется Росимуществом.
Фабрика не работала с весны 2017 года. За несколько месяцев до остановки производства компания Roshen объявила о его закрытии по «политическо-экономическим причинам».
В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России. Тогда же суд запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко*, его сына Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова в стране «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».
Ранее фабрика уже сталкивалась с правовыми проблемами. В 2015 году в отношении нескольких представителей «Рошен» возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии Следственного комитета России (СКР), при строительстве фабрики были похищены ₽180 млн из бюджетных средств. На имущество фабрики наложили арест.
В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. После налоговых проверок в 2017 году ФНС предъявила ООО «Рошен» претензии на сумму ₽150 млн.
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*Росфинмониторингом внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.