Мишустин включил липецкую фабрику «Рошен» в программу приватизации на 2026-2028 годы

В программу вошли 99,9% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“» и ООО «Рошен». В настоящее время предприятие находится в федеральной собственности и управляется Росимуществом.

Фабрика не работала с весны 2017 года. За несколько месяцев до остановки производства компания Roshen объявила о его закрытии по «политическо-экономическим причинам».

В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России. Тогда же суд запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко*, его сына Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова в стране «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Ранее фабрика уже сталкивалась с правовыми проблемами. В 2015 году в отношении нескольких представителей «Рошен» возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии Следственного комитета России (СКР), при строительстве фабрики были похищены ₽180 млн из бюджетных средств. На имущество фабрики наложили арест.

В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. После налоговых проверок в 2017 году ФНС предъявила ООО «Рошен» претензии на сумму ₽150 млн.

Ранее эксперт Константин Булавицкий объяснил, почему Петр Порошенко смог покинуть Украину только с третьей попытки.

*Росфинмониторингом внесен в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.