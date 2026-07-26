Похудение на 5 кг в неделю нарушит работу яичников: врач предупредила об опасности «жесткой диеты» перед отпуском

Жесткие диеты с быстрым результатом серьезно вредят гормональной системе и репродуктивному здоровью, сообщила «Газете.Ru» Врач-репродуктолог Гюнай Салаева. Организм воспринимает резкое похудение как тревожный сигнал и переходит в режим экономии: питательные вещества направляются в первую очередь к жизненно важным органам, а репродуктивная система получает энергию по остаточному принципу.

При строгой диете запускается каскад гормональных изменений, говорит эксперт. Репродуктивная система работает как ступенчатая цепочка: кора мозга — гипоталамус — гипофиз — яичники. Гипоталамус вырабатывает регуляторный гормон, чувствительный к стрессу и уровню энергии. Его нарушение приводит к снижению выработки гормонов ЛГ и ФСГ, управляющих яичниками. Это сбивает созревание фолликулов, овуляцию и синтез эстрогена и прогестерона.

При хроническом недоедании (менее 30 ккал на килограмм веса в день), когда в неделю может уходить до 5 кг, снижается уровень лептина и инсулина — гормонов, сигнализирующих о наличии энергии. Это лишь усугубляет гормональный дисбаланс.

Врач рекомендует подходить к похудению осознанно, избегая экстремальных ограничений. Здоровое питание и умеренный дефицит калорий под контролем специалиста помогут достичь цели без риска для репродуктивной функции.

Ранее сообщалось, что житель Швеции сбросил 51 кг за четыре недели в китайском лагере для похудения.