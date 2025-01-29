Офтальмолог Санторо назвала витамины, необходимые для приема каждому

По словам врача-офтальмолога Элины Санторо, обычные продукты часто содержат недостаточный объем полезных веществ в связи с искусственными условиями выращивания, в связи с чем организму необходимы витамины в виде добавок. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что добавки необходимы детям и подросткам, чей организм активно растет. Кроме того, витамины С, Е и антиоксиданты важны для людей с риском развития катаракты.

По мнению медика, особое место занимают витамины для лечения пациентов с дегенерацией сетчатки, которым следует принимать цинк и прочие антиоксидантные препараты. Тем, кто очень много времени проводит за компьютером, рекомендованы добавки, помогающие уменьшить сухость и усталость глаз.

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