Офтальмолог Санторо пояснила причины появления боязни яркого света

Многие люди при выходе из темного помещения на свет испытывают чувство дискомфорта, что является абсолютно нормальной реакцией. Тем не менее случаются ситуации, когда человек не может находиться там, где светло и ярко. Врач-офтальмолог Элина Санторо рассказала, в чем причина такого состояния и что с этим можно сделать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, яркий свет, а именно его чрезвычайные, запредельные яркости, не переносит любой человек, даже с нормальным здоровьем и здоровыми глазами. К такому освещению относится свет автомобильных фар либо яркий свет рампы, то есть это временное ослепление из-за агрессивного освещения.

Медик подчеркнула, что боязнь света также может появиться в ряде ситуаций на фоне применения конкретных лекарственных препаратов, прежде всего тех, действие которых проявляется в расширении зрачка. Это также является естественным процессом.

По ее мнению, в остальных случаях светобоязнь связана с некоторыми заболеваниями, вроде мигрени, менингита и энцефалита, офтальмологические проблемы. В любом случае при наличии светобоязни следует обратиться к врачу.

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